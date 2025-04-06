Guardian рассказала, как журналист попал в закрытый чат по Йемену

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц случайно добавил номер телефона журналиста в свои контакты и затем отправил его в закрытый групповой чат, посвященный планируемым ударам США по Йемену. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По данным издания, Уолтц включил журналиста в чат в Signal по поводу американских операций в Йемене, после того как по ошибке сохранил его номер под именем другого человека, которого собирался добавить.

Отмечается, что добавить главреда журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в контактную карточку другого человека Уолтцу предложил iPhone. Его алгоритм ошибочно увидел связь между номером телефона Голдберга и контактной карточкой занимающего в настоящее время пост пресс-секретаря совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза.

Инцидент произошел в октябре, когда Голдберг уведомил предвыборный штаб Трампа о готовящемся к выходу материале о кандидате от республиканцев. Штаб переадресовал электронное сообщение с данными Голдберга Уолтцу, который затем неправильно сохранил номер телефона, следуя предложению своего смартфона.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его по ошибке добавили в секретный чат правительства США в мессенджере Signal. В результате журналист стал свидетелем того, как высокопоставленные американские чиновники обсуждают детали военной операции в Йемене. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США разразился новый скандал из-за рабочей переписки советника Трампа.