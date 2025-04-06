Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ стали чаще применять СВУ

РИА Новости: ВСУ стали чаще применять самодельные снаряды из-за нехватки мин
close
Stringer/Reuters

Вооруженные силы Украины стали чаще использовать самодельные взрывные устройства из-за нехватки новых мин. Об этом сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным «Харам».

«Видели очень много СВУ самодельных, то бишь цинков (ящиков от патронов. — «Газета.Ru»). Цинки, пластид, эластит, С4 их тоже видели», — рассказал «Харам».

По словам бойца, в таких устройствах очень много взрывчатки и осколочных элементов, которые утрамбовываются и заливаются силиконом. Одну из таких мин бойцы ВС РФ изучили и подорвали под Андреевкой в ДНР.

До этого издание WSJ писало, что бойцы ВСУ ищут неразорвавшиеся боеприпасы в болотах из-за нехватки снарядов.

Издание рассказало об искателе боеприпасов военном ВСУ Максе Полюховиче с позывным «Безумный Макс», который ищет неразорвавшиеся и неиспользованные снаряды, оставленные российскими бойцами на позициях, а также на болотах и минных полях.

По информации издания, «Безумный Макс» якобы поставил украинской армии не менее 14 тыс. артиллерийских снарядов и около 4 тыс. боеприпасов для сброса с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее пленный боец заявил,что ВСУ почти 3 года воюют иностранными снарядами.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами