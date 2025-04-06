ВСУ стали чаще применять СВУ

Вооруженные силы Украины стали чаще использовать самодельные взрывные устройства из-за нехватки новых мин. Об этом сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным «Харам».

«Видели очень много СВУ самодельных, то бишь цинков (ящиков от патронов. — «Газета.Ru»). Цинки, пластид, эластит, С4 их тоже видели», — рассказал «Харам».

По словам бойца, в таких устройствах очень много взрывчатки и осколочных элементов, которые утрамбовываются и заливаются силиконом. Одну из таких мин бойцы ВС РФ изучили и подорвали под Андреевкой в ДНР.

До этого издание WSJ писало, что бойцы ВСУ ищут неразорвавшиеся боеприпасы в болотах из-за нехватки снарядов.

Издание рассказало об искателе боеприпасов военном ВСУ Максе Полюховиче с позывным «Безумный Макс», который ищет неразорвавшиеся и неиспользованные снаряды, оставленные российскими бойцами на позициях, а также на болотах и минных полях.

По информации издания, «Безумный Макс» якобы поставил украинской армии не менее 14 тыс. артиллерийских снарядов и около 4 тыс. боеприпасов для сброса с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее пленный боец заявил,что ВСУ почти 3 года воюют иностранными снарядами.