Москвич ударил девушку, которая ела шаурму в вагоне московского метро

Пассажир столичного метро напал на сидящую рядом с ним девушку, которая стала есть в вагоне шаурму. Конфликт попал на видео, которое распространилось в соцсетях, на него обратило внимание Msk1.ru.
На кадрах видно, как мужчина ударил попутчицу, когда та откусила кусок шаурмы. Он попал по ее руке, из-за чего часть блюда упала на пол.
Девушка не стала реагировать на мужчину, но все же прекратила трапезу. Тогда за нее вступился свидетель инцидента. На что агрессивный пассажир ответил матом и потребовал, чтобы девушка пересела.
Видео вызвало споры в соцсетях. Некоторые комментаторы поддержали инициатора конфликта, но большинство осудили его методы.
До этого голодный петербуржец угрожал работнику кафе пистолетом, требуя шаурму. Агрессивный мужчина потребовал бесплатной еды и был задержан. Пневматический пистолет у хулигана изъяли.
Ранее молодой человек устроил стрельбу из-за конфликта в петербургском метро.