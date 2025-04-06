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Подполковник армии США оценил возможность ВС РФ дойти до Киева

Подполковник Дэвис: ВС РФ дойдут до Киева, если Украина не капитулирует
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ дойдут до Киева, если Украина не признает свое поражение. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Он считает, что если Вооруженные силы Украины не сдадутся, то армия России «перемелет украинских боевиков так, что не останется ни одного человека, на которого можно было бы надеть военную форму», и зайдет в Киев, не встретив сопротивления.

По словам Дэвиса, украинский конфликт будет продолжаться, пока Киев не признает единственный способ его разрешения.

«Это либо повиновение, либо капитуляция, либо урегулирование посредством переговоров на условиях Москвы», — сказал подполковник.

В конце марта Дэвис заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует понять, что он рискует потерять еще больше, если не пойдет на уступки. По его словам, европейские страны не заинтересованы в мирном урегулировании российско-украинского конфликта и подталкивают Киев к продолжению боевых действий.

До этого полковник французской авиации Режи Шамань заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции могут взять под контроль не только Донецкую и Луганскую народные республики, но и остальную территорию исторической Новороссии, включая земли на границе с Приднестровьем. Он также усомнился в том, что РФ согласится на прекращение огня, поскольку перемирие противники Москвы могут использоваться для перевооружения Украины и Европы. Поэтому Россия будет пытаться достичь одной из главных поставленных целей — разоружения Украины, считает французский полковник.

Ранее США не исключили закрепление суверенитета России над Донбассом и Крымом.

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