Ученые впервые создали робо-ворона, способного летать

Исследователи из Швейцарии и США разработали уникального робота RAVEN (с англ. ворон), способного начинать полет с помощью прыжка, как это делают одноименные птицы. Благодаря пружинистым ногам робот также может ходить, бегать и прыгать по земле, что делает его универсальным для различных задач. Работа опубликована в журнале Nature.

Разработанный учеными RAVEN имеет неподвижные крылья и V-образный хвост, сам полет осуществляется за счет пропеллера на месте клюва. Взлет осуществляется за счет прыжка с синхронным запуском пропеллера, расположенного на передней части корпуса. По мнению ученых, такой тип взлета затрачивает меньше энергии, чем при помощи крыльев.

Испытания показали, что робот успешно воспроизводит движения птиц: ходит, бегает и плавно переходит в полет в прыжке. Возможность быстрого взлета с земли делает его перспективным для обследования труднодоступных территорий, спасательных миссий и работы в сложных природных условиях.

RAVEN доказывает, что сочетание природы и современных технологий может привести к созданию уникальных решений для робототехники будущего.

Ранее ученые научили роботов быстро принимать правильные решения.