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Ученые выяснили, как быстро увеличивался мозг человека в процессе эволюции

PNAS: развитие мозга человека не было связано с крупными эволюционными событиями

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Британские ученые установили, что развитие мозга человека происходило постепенно в пределах каждого вида древних людей, а не через резкие скачки. Результаты исследования опубликованы в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Исследователи собрали обширный массив данных и использовали современные аналитические методы, что позволило заполнить пробелы в палеонтологической летописи и создать более точную картину изменений размеров мозга у древних людей. Анализ охватил семь миллионов лет эволюции человека.

По словам ученых, увеличение размеров человеческого мозга происходило постепенно, напоминая усовершенствование «внутренних функций» внутри вида, а не революционные изменения, связанные с переходом от одного вида к другому. Этот вывод ставит под сомнение прежние теории, согласно которым развитие мозга было связано с крупными эволюционными скачками.

Кроме того, исследование показало, что между размерами тела и мозга разных видов существует связь, однако внутри одного вида она проявляется не так ярко. Это открытие подчеркивает сложность эволюционных процессов, в которых важную роль играют не только физические параметры, но и более сложные механизмы.

Ранее ученые выяснили, что неандертальцы увлекались одним из хобби современных людей.

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