Премьер Грузии считает реальным восстановление территориальной целостности страны

Воссоединение Грузии с Абхазией и Южной Осетией является реальным. Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, это реально, если Грузия «проявит терпение» и будет руководствоваться этим терпением в своей политике. Вместе с тем глава кабмина сказал, что решение данного вопроса будет зависеть от различных факторов, «однако при терпении и правильной политике все возможно».

24 сентября первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Абхазия и Южная Осетия не станут жертвовать своей независимостью для налаживания отношений с Грузией.

Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Это решение стало следствием пятидневного конфликта с Грузией летом того же года. Тогдашний грузинский президент Михаил Саакашвили развернул военную кампанию против Южной Осетии, заявившей о своем суверенитете. Боевая операция привела к обстрелам южноосетинского Цхинвала, от которых пострадало гражданское население. В ответ Россия ввела войска, вытеснив грузинские силы с территории самопровозглашенной республики.

В Грузии отделение Южной Осетии и Абхазии до сих пор не признают. В последнее время местные власти выступают за «объединение» страны мирным путем. В качестве решения проблемы в Тбилиси предлагают абхазам и осетинам автономии с широкими правами, а также не исключают создания конфедерации.

Ранее в Грузии сделали признание о войне с Южной Осетией.