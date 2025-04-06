Гретцки поздравил Овечкина с новым рекордом НХЛ

Гретцки усомнился в том, что кто-то сможет побить рекорд Овечкина

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки на церемонии в честь рекорда российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина усомнился в том, что кто-то сможет превзойти новое достижение.

«Я вам могу авторитетно сказать, как сложно забить 894 шайбы, а 895 — это что‑то особенное. Говорят, что рекорды нужны для того, чтобы их побить, но я уверен, что никто не сможет забить больше», — заявил Гретцки.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Александр Овечкин назвал самого влиятельного игрока в своей карьере.