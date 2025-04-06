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Биткоин впервые с 13 марта опустился ниже $80 тысяч

Биткоин упал ниже $80 тысяч впервые с 13 марта
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Shutterstock

Стоимость биткоина опустилась ниже $80 тысяч впервые с 13 марта. Такие данные приводит площадка Binance.

По состоянию на 23:20 по московскому времени биткоин находился на отметке в $79,622 тысячи.

В конце марта ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли заявил, что курс биткоина в апреле составит $80-90 тысяч. По его словам, макроэкономическая ситуация в мировой экономике, обострившаяся из-за усиления торгового противостояния США, Канады, Китая и Евросоюза, станет главным фактором, влияющим на курсы основных криптовалют на крипторынке. Эксперт подчеркнул, что инвесторы стараются перевести капитал в золото, которое достигло максимальных значений, превысив $3 тысячи за унцию.

В начале марта президент США Дональд Трамп издал указ о создании стратегического криптовалютного резерва биткоинов. Об этом сообщил сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за разработку политики в области искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс. По его словам, резерв может включать около 200 тысяч биткоинов. Формирование резерва будет осуществляться за счет принадлежащих федеральному правительству биткоинов, которые были изъяты в ходе уголовных или гражданских процессов по конфискации активов.

Ранее женщина во время уборки случайно выбросила флешку мужа с биткоинами на $3,8 млн.

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