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Найден новый метод борьбы с возрастными заболеваниями

SciAdv: белок VPS35 помогает замедлять старение и развитие возрастных болезней
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Немецкие ученые из Университета Генриха Гейне (HHU) обнаружили, что белок VPS35 защищает митохондрии (энергетические станции клеток) от повреждений генетического материала — митохондриальной ДНК (мтДНК), снижая риск развития возрастных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Science Advances (SciAdv).

Повреждения мтДНК могут привести к ряду серьезных проблем со здоровьем, включая болезнь Паркинсона, Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз, сердечно-сосудистые болезни и диабет второго типа. Они также ускоряют процессы старения организма. Обычно клетки способны выявлять такие повреждения и запускать восстановительные процессы, однако в некоторых случаях эта система дает сбой.

Новое исследование показало, что клетки активируют специализированную систему рециркуляции в ответ на повреждение мтДНК. Ключевую роль в этом процессе играет белковый комплекс ретромер, а также лизосомы — органеллы, выполняющие функции «переработки» внутри клетки. Эти структуры помогают удалять поврежденный генетический материал и предотвращать его накопление, тем самым сохраняя здоровье клеток.

Ученые подтвердили эффективность этого механизма на модельных организмах — плодовых мушках. Эксперименты показали, что центральную роль в его работе играет белок VPS35. Его активация позволяет устранять поврежденную мтДНК быстрее и улучшать работу митохондрий.

«Мы обнаружили важнейший клеточный путь, поддерживающий здоровье митохондрий. Это открытие помогает понять, как митохондриальные повреждения способствуют развитию нейродегенеративных заболеваний и может стать основой для новых профилактических стратегий», — отметил профессор Пла-Мартин из Института биохимии и молекулярной биологии при HHU.

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