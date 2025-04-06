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В очереди на Крымский мост застряли почти 700 автомобилей

Почти 700 машин скопилось у въезда на Крымский мост
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Телеграм-канал «КерчьИНФО»

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани скопились 670 машин. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По его данным, в пробке водителям придется провести около двух часов. При этом со стороны Кречи задержек в движении транспорта нет.

Telegram-канал разместил информацию об очереди со стороны Тамани в 11:00. Тогда перед пунктом досмотра скопилось 96 автомобилей. В дальнейшем пробка увеличилась. Больше всего автомобилей (670) ожидали проезда по переправе в 19:00. Потом их количество стало сокращаться. В 23:00 в очереди стояли 318 машин, а время ожидания сократилось до одного часа.

28 марта на переправе проводили ручной досмотр всех транспортных средств, а также личных вещей водителей и пассажиров. Процедура досмотра была аналогична той, которую граждане проходят в российских аэропортах. Изменения были внесены из-за поломки сканера на досмотровом пункте СИДРК (стационарного инспекционно-досмотрового радиотехнического комплекса) «Тамань».

Ранее на Украине стали вновь угрожать взорвать Крымский мост.

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