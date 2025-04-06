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В Словакии фермеры попались на нарушении ветеринарных правил на фоне вспышки ящура

Словакия решила ужесточить контроль на 90 фермах из-за вспышек ящура
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Global Look Press

В Словакии с понедельника, 7 апреля, ужесточают контроль за скотоводческими фермами, которые находятся в радиусе 10 км от очагов распространения ящура (вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и пузырьковыми поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей; заразиться ею могут и люди), передает Markiza.

По словам министра сельского хозяйства Рихарда Такача, в трех животноводческих хозяйствах, находящихся около ферм со вспышками болезни, зафиксировали случаи несоблюдения требований санитарно-ветеринарной инспекции.

Как сообщает телеканал, на этом фоне на нарушителей наложат штрафы, а также проведут проверки еще в 90 скотоводческих хозяйствах.

С 25 марта в Словакии введен режим ЧС из-за распространения ящура. После этого Чехия закрыла некоторые контрольно-пропускные пункты на границе с республикой и временно запретила импорт сельскохозяйственного скота оттуда. Такие же меры приняла Британия.

Ранее Россия отказалась от свиней из ЕС.

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