Овечкин после рекордного гола заявил, что счастлив за Россию

Овечкин: русский человек теперь первый в мире по голам, я счастлив за страну

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после рекордного гола в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» заявил, что рад за Россию.

«Сделали свое дело. Теперь будем готовиться к плей-офф. Спасибо всем за поддержку, за веру, за все. Русский человек — первый во всем мире по голам. Я счастлив за страну, за всех моих тренеров, за игроков, которые помогали мне расти. Все это было совместно», — заявил Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Гретцки усомнился в том, что кто-то сможет побить рекорд Овечкина.