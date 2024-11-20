Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неандертальцы увлекались одним из хобби современных людей, выяснили ученые

Quaternary: неандертальцы коллекционировали природные диковины ради удовольствия

close
Quaternary

Испанские археологи из Университета Бургоса нашли вещественные доказательства, указывающие на наличие абстрактного мышления у неандертальцев. Оказалось, что древние родственники человека любили собирать и хранить интересные, но бесполезные предметы. Исследование опубликовано в научном журнале Quaternary.

В ходе раскопок в пещере Прадо Варгас на севере Испании ученые обнаружили коллекцию из 15 морских окаменелостей, датированных меловым периодом. Их существование говорит о том, что неандертальцы, возможно, коллекционировали некоторые предметы из любопытства и ради удовольствия, не руководствуясь практическими соображениями.

Предыдущие исследования показали, что неандертальцы жили в Прадо Варгас между 54,6 тыс. и 39,8 тыс. лет назад.

В ходе нового исследования выяснилось, что лишь одна из найденных окаменелостей сохранила признаки потенциального использования в качестве молотка, в то время как остальные не имели модификаций, указывающих на практическую пользу.

Возможные мотивы сбора этих окаменелостей, предложенные учеными, включают эстетическую оценку, символическое значение или социальные практики, такие как дарение или обмен.

Когнитивные способности, задействованные в этом поведении, предполагают, что коллекционер обладал способностями абстрактного мышления, отметили археологи.

Ранее ученые нашли различия в погребальных обрядах людей и неандертальцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами