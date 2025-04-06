В германском Дуйсбурге из-за угроз закроют все школы

В понедельник в немецком городе Дуйсбург из-за угроз по электронной почте будут закрыты все общеобразовательные школы с 5 по 13 классы. Об этом, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщает газета Bild.

В полиции объяснили, что в поступивших письмах говорилось о планах совершения насильственного преступления и «чистках» в одной из школ. В связи с этим принято решение о временном закрытии по меньшей мере 13 учебных заведений. Занятия будут проходить в дистанционном формате.

25 марта директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская сообщила, что в конце апреля пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе в школах и колледжах.

19 марта сообщалось, что школьник из Подмосковья рассылал сообщения о терактах ради продвижения в игре.

Ранее полиция Германии подняла вертолет, чтобы найти мужчину, угрожавшего школьникам.