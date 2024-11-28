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У витамина В6 нашли новое полезное свойство

PNAS: одна из форм витамина В6 активирует иммунные клетки для борьбы с раком

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Ученые из Университета Монаша (Австралия) установили, что форма витамина B6, связанная с молекулой MR1, может активировать иммунную защиту организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

MR1 — это специализированная молекула, которая помогает иммунной системе распознавать изменения в метаболизме клеток и микроорганизмов. Ученые задались целью выяснить, как именно MR1 «ориентируется» в типах клеток. Исследователи использовали масс-спектрометрию для анализа малых молекул, связанных с MR1, а также структурное исследование взаимодействия MR1 с витамином B6.

Оказалось, что форма витамина B6, связанная с MR1, может активировать иммунные клетки, реагирующие на опухоль и атакующие ее. Также выяснилось, что именно молекулы B6 помогают MR1 и, следовательно, иммунной системе, обнаруживать клетки с измененным метаболизмом. К таким клеткам относятся раковые клетки, также называемые клетками с онкологической реактивностью.

В ходе следующих этапов исследования ученые планируют выяснить, экспрессируется ли витамин B6 в раковых клетках на изменном уровне по сравнению со здоровыми и можно ли использовать этот маркер для борьбы с раком.

Авторы работы подчеркнули, что важным аспектом этого открытия является то, что MR1 очень мало различается у разных людей — в человеческой популяции известно лишь несколько генетических вариантов. Эта особенность может упростить разработку универсальных терапевтических методов с широким спектром применения.

Ранее стало известно, как старение повышает риск развития рака.

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