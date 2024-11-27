Стало известно, как старение повышает риск развития рака

Ученые из Шанхайского института питания и здоровья (SINH) Китайской академии наук установили, что старение ухудшает выработку CD8+ Т-клеток памяти, снижая противоопухолевую защитную активность организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Ученым давно известно, что с возрастом риск развития рака значительно увеличивается. Одной из причин является ослабление иммунной системы и ухудшение способности организма бороться с опухолями. Недавние исследования подтвердили, что иммунное старение играет важную роль в развитии онкологических заболеваний. Однако до сих пор не было понятно, как именно оно влияет на способность иммунных клеток бороться с раковыми опухолями.

Ученые сосредоточились на изучении взаимосвязи старения и функции CD8+ Т-клеток — ключевых компонентов иммунной системы, отвечающих за уничтожение опухолевых клеток. Исследователи выяснили, что с возрастом у мышей значительно снижается количество CD8+ Т-клеток, которые обладают способностью непосредственно атаковать опухоли. Эксперименты показали, что такие изменения приводили к ослаблению противоопухолевого ответа у старых животных.

Исследователи также выяснили, что уменьшение числа этих клеток связано с высокой активностью убиквитинлигазы E3 BFAR, которая нарушает процесс «превращения» Т-клеток в эффективные защитные клетки TRM (тканевые резидентные клетки памяти). Помимо борьбы с опухолями, TRM защищают от туберкулеза, герпеса и вирусных респираторных заболеваний.

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