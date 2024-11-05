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Насекомые-вредители научились есть устойчивые ГМ-культуры, выяснили ученые

PNAS: кукурузная совка выработала защиту от бактериальных белков ГМ-кукурузы

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Американские ученые из Аризонского университета и других научных учреждений обнаружили, что некоторые насекомые адаптировались к защитным механизмам генетически модифицированных (ГМ) культур, призванным искоренять вредителей. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

ГМ-растения вырабатывают особые бактериальные белки, токсичные для сельскохозяйственных вредителей, но безопасные для природы и человека. Такой подход позволяет получать урожаи с меньшим использованием ядохимикатов.

Специалисты использовали геномику для изучения генетических изменений, вызывающих устойчивость к трансгенным культурам в полевых популяциях гусениц кукурузной совки (Helicoverpa zea).

Ученые идентифицировали 20 генов, которые обычно несут мутации, обеспечивающие устойчивость к бактериальным белкам. Однако ни один из этих генов не дал ответа, как кукурузной совке удалось стать невосприимчивой к токсинам.

Вместо этого команда выяснила, что резистентность гусениц к белкам связана с отдельным кластером генов. Но остается загадкой, сколько из этих генов способствуют устойчивости, и как они ее обеспечивают.

Ранее ученые выяснили причину внезапных вспышек размножения насекомых-вредителей.

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