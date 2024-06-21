Ученые выяснили причину массовых вспышек размножения насекомых-вредителей

Ученые Сибирского федерального университета обнаружили закономерность в появлении вспышек и исчезновений насекомых-вредителей. Оказалось, что они зависят от поколения «бабушек». Если их много, то много будет и насекомых –«внуков». Однако если было много насекомых-«родителей», то «внуков» будет мало. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Это связано с тем, что насекомые мало живут, и «родители» конкурируют напрямую с «внуками» за пищевые ресурсы. А вот с «бабушками» насекомым-«внукам» за еду не приходится бороться. Это правило помогает понять характер и регулярность вспышек. А вот погодные факторы на вспышки не влияют.

Массовое размножение лесных насекомых – малоизученное явление. Ученые не знают, когда вспышка начнется и где, а также почему она началась. Ученым остается фиксировать уже состоявшиеся очаги и наблюдать за вредителем на малом (3-4 года) интервале времени.

Ученые СФУ в течение 46 лет на примере лесов юга Красноярского края изучали, как возникают вспышки массового размножения таких насекомых-вредителей, как сибирский шелкопряд, пяденица сосновая, гильпиния зеленоватая и др. Оказалось, что погодные факторы практически не отражаются на динамике таких вспышек.

На основании полученных данных ученые разработали математические модели динамики численности видов. Они помогут предсказать последующие массовые вспышки и принять опережающие меры по сохранению сибирских лесов, выполняющих важнейшую роль в сохранении мирового углеродного баланса.

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