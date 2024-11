Названа игра, замедляющая старение мозга

Ученые из Гонконгского политехнического университета установили, что игра в маджонг помогает сохранить память, улучшить общие когнитивные способности и укрепить психику пожилых. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease Article (JРАDА).

Маджонг — это китайская игра с использованием игральных костей или фишек для одного или четырех игроков. Ее цель состоит в том, чтобы собрать выигрышную комбинацию из четырех групп по три (или четыре) кости и пары одинаковых костей. Для этого нужно соединять имеющиеся фишки с расположенными на поле. Правила игры в маджонг сходны с таковыми у пасьянса.

Исследователи из Гонконга проанализировали 53 ранее опубликованных научных работы, в которых рассматривалось влияние игры на умственные и социальные функции пожилых добровольцев. Результаты показали, что маджонг способствуют сохранению памяти и когнитивных навыков, а также защищает от депрессии.

Ученые также установили, что опытные игроки в маджонг (особенно в возрасте 60 лет и старше) демонстрируют лучшее когнитивное здоровье и координацию. Также у любителей маджонга более высокий уровень социальной вовлеченности по сравнению с теми, кто не играет. Социальная вовлеченность отражает степень участия человека в общественной жизни и наличие дружеских связей. Многочисленные исследования показали, что активное общение снижает риск развития болезни Альцгеймера.

По словам исследователей, для подтверждения полученных выводов необходимы дополнительные эксперименты. Ученые уточнили, что эффективнее оценить пользу маджонга для мозга помогут рандомизированные исследования.

Ранее ученые установили, что видеоигры «омолаживают» мозг.