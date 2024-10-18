Ученые установили, что видеоигры «омолаживают» мозг

Ученые из Западного университета (Австралия) установили, что видеоигры могут повысить когнитивные способности и сохранить молодость мозга, а физические упражнения могут сыграть роль в улучшении психического здоровья, но не наоборот. Результаты исследования представлены на сайте PsyArXiv Preprints.

В исследовании приняли участие более двух тысяч человек из разных стран мира. На первом этапе они ответили вопросы о своем образе жизни и физической активности, а также прошли серию онлайн-игр Creyos для оценки памяти, внимания и вербальных навыков.

В результате анализа данных тысячи участников, завершивших все задания, было обнаружено, что видеоигры положительно влияли на когнитивные способности, но не укрепляли психическое здоровье. Напротив, регулярные занятия спортом (более 150 минут в неделю в соответствии с рекомендациями ВОЗ) улучшали психическое благополучие, но не стимулировали когнитивные функции.

Ученые отметили, что люди, которые проводили за видеоиграми более пяти часов в неделю, демонстрировали когнитивные навыки, эквивалентные таковым у лиц на 13,7 года моложе. Менее увлеченным игрокам удалось добиться «омоложения» мозга на 5,2 года.

Ранее ученые узнали, сколько времени можно тратить на видеоигры без вреда для психики.