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Ученые назвали процесс, сдерживающий быстрое таяние Арктики

PNAS: замедление атлантических течений снизит темпы нагрева Арктики на 20%

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NASA

Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили взаимосвязь между ключевым океаническим течением и потеплением Арктики. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда рассмотрела влияние Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ) на арктический климат. АМОЦ — глобальная система движения водных масс в Атлантическом океане, которая переносит тепло из тропиков в высокие широты.

Как показали недавние наблюдения, Арктика нагревается в три-четыре раза быстрее среднего мирового уровня.

Исследовательская группа использовала сопряженную климатическую модель, которая объединяет взаимодействие между океаном, атмосферой, сушей и морским льдом.

Ученые изолировали эффект AMOЦ, запустив два моделирования: одно, которое позволило AMOЦ замедлиться под влиянием растущих парниковых газов, и другое, которое искусственно поддерживало его силу, удаляя пресную воду из Северной Атлантики для повышения солености.

Ученые выяснили, что к концу текущего столетия температура в Арктике повысится на 10°C. Однако замедление АМОЦ может снизить этот эффект на 20%, сократив потепление до 8°C.

Несмотря на эту потенциальную выгоду, исследование подчеркивает сохраняющиеся опасения относительно арктических экосистем.

По мере таяния морского льда белые медведи сталкиваются с потерей среды обитания, что может затруднить им охоту и выживание. Более того, по мере исчезновения льда обнажается более темная открытая вода, которая поглощает больше солнечного света и еще больше ускоряет потепление посредством процесса, называемого эффектом альбедо.

Хотя замедление может немного снизить потепление в Арктике, команда предупреждает, что оно может вызвать другие нарушения климата. Одним из самых тревожных последствий считается потенциальный сдвиг в зоне межтропической конвергенции и тропическом дождевом поясе. Если дождевой пояс сместится на юг, регионы, зависящие от его осадков, могут столкнуться с более частыми засухами, что повлияет на сельское хозяйство и водоснабжение.

Ранее ученые предупредили, что остановка течения Гольфстрим может привести к столетнему климатическому хаосу в тропических широтах.

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