«Спартак» установил уникальное достижение в XXI веке

Московский «Спартак» установил рекорд XXI века по количеству крупных побед в одном сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Красно-белые» впервые сумели одержать восемь крупных побед в сезоне. Также отмечается, что это лучший показатель в текущем сезоне РПЛ.

В матче 23-го тура «Спартак» обыграл «Ростов». Встреча, которая проходила на «Ростов Арене», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В первом тайме голов забито не было, однако на 45+4-й минуте красную карточку получил нападающий «Ростова» Алексей Сутормин. Во второй половине встречи на 65-й минуте счет открыл Наиль Умяров, на 68-й отличился Кристофер Мартинс, а третий мяч забил Эсекьель Барко на 88-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» вернулся на вторую строчку — теперь подопечные Деяна Станковича имеют 47 очков и вновь обгоняют петербургский «Зенит» по дополнительным показателям. Лидирует в таблице «Краснодар» — 52 балла. «Ростов» идет на седьмом месте с 33 баллами.

Ранее сербский футболист согласился с Александром Кокориным, назвавшим РПЛ «говном».