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В Белом доме объяснили, зачем ввели пошлины против островов с пингвинами

Белый дом: США ввели пошлины против необитаемых островов, чтобы избежать лазеек
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yves_adams/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр торговли США Говард Латник заявил, что президент Дональд Трамп ввел пошлины против островов Герд и Макдональд, где обитают только пингвины, чтобы избежать возможных лазеек для других стран. Его слова приводит телеканал CBS News.

Латник подчеркнул, что идея введения пошлин состоит в том, чтобы не осталось ни одной страны, оставшейся без внимания. По его словам, Вашингтон хочет положить конец «бессмысленным лазейкам», которые могут использовать третьи страны для обхода пошлин, введенных ранее.

«В любой стране, как у нас, были пошлины, президент ввел пошлины для Китая в 2018 году, а затем то, что Китай начал делать – это они начали идти через другие страны в Америку. Следовательно, президент это знает, ему это надоело, и он собирается это исправить», – сказал он.

До этого Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили планы демократов вынести импичмент Трампу.

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