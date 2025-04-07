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Рютте посоветовал лидерам ЕС смотреть телевизор и чаще слушать руководство США

Рютте призвал лидеров ЕС чаще смотреть телевизор и слушать руководство США
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейских лидеров чаще смотреть телевизор и прислушиваться к высшему руководству США, комментируя дискуссии о том, что Вашингтон якобы может покинуть Североатлантический альянс. Его слова приводит телеканал CBS News.

Он подчеркнул, что США твердо привержены НАТО и пятой статье договора организации о коллективной обороне. Вашингтон является главным гарантом, в том числе, ядерного сдерживания, указал Рютте.

«Я призываю своих европейских коллег включить телевизор и иногда слушать высшее американское руководство, когда речь идет о НАТО, вместо того, чтобы постоянно беспокоиться о том, «привержены ли США НАТО?» Ответ — да, это последовательно исходило из американской системы в течение последних трех месяцев», — сказал генсек альянса.

22 марта американский журнал Newsweek писал, что Трамп может подорвать деятельность НАТО, и для этого стране не нужно покидать альянс. Эксперт Дэвид Благден считает, что Трампу достаточно будет заставить другие страны Североатлантического альянса усомниться в приверженности Соединенных Штатов статье 5 Договора о НАТО о коллективной обороне.

Ранее госсекретарь США дал совет союзникам по НАТО.

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