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Ученые предупредили о вековом климатическом хаосе в тропиках из-за коллапса Гольфстрима

EF: остановка течений в Атлантике сделает муссоны непредсказуемыми на 100 лет

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NASA

Немецкие ученые из Мюнхенского технического университета совместно с коллегами из других стран пришли к выводу, что остановка Гольфстрима и других течений в Атлантическом океане вызовет огромные сдвиги в муссонных системах тропического пояса. Эффект будет длиться не менее 100 лет. Исследование опубликовано в научном журнале Earth's Future (EF).

Гольфстрим входит в Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (АМОЦ), которая переносит теплые соленые водные массы с юга на север Атлантики.

Глобальное потепление угрожает AMOЦ, поскольку оно плавит ледники и ледяные щиты, которые затем вытесняют пресную воду в Северную Атлантику. Это разбавляет соленость верхних слоев воды и не дает им опускаться на дно океана, где они обычно направляют циркуляцию обратно на юг.

Если AMOЦ замедлится или остановится, он не будет поставлять то же самое тепло в Северное полушарие, а это означает, что температура моря там понизится. А если Северное полушарие похолодает, самые жаркие места Земли сместятся еще южнее, уточнили ученые.

Как показали климатические модели, при коллапсе АМОЦ муссонный климат в тропиках станет непредсказуемым. Это скажется на природе и сельском хозяйстве. Например, прекращение циркуляции может привести к тому, что сезон дождей будет наступать на три месяца позже обычного.

По словам исследователей, постепенно система вернется к прежнему состоянию, однако это займет не менее 100 лет.

Ранее ученые выяснили, что замедление циркуляции океанов усиливает парниковый эффект.

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