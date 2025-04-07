Стало известно, когда суд рассмотрит иск о передаче «Домодедово» государству

Суд 14 мая рассмотрит иск о передаче аэропорта «Домодедово» в собственность РФ

Арбитражный суд Московской области 14 мая рассмотрит иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта «Домодедово» в собственность государства. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным картотеки, предварительное слушание по делу прошло 4 апреля в закрытом режиме. Заседание по иску о передаче аэропорта в собственность государства состоится 14 мая.

Отмечается, что ответчиком выступает ООО «ДМЕ Холдинг», подконтрольный Дмитрию Каменщику, который владеет активами аэропорта «Домодедово» с 2024 года.

В январе Генпрокуратура России подала иск о взыскании в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», управляющего аэропортом Домодедово. Надзорное ведомство утверждало, что стратегически важный объект оказался под иностранным контролем, что нарушает законодательство. Владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана обвинили в сокрытии реальной структуры владения, а также в саботаже модернизации инфраструктуры.

Ранее в Генпрокуратуре РФ рассказали о возвращении стратегических предприятий в госсобственность.