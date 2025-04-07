В Кемеровской области перевернулась аэролодка с пятью мужчинами на борту

МЧС РФ: три человека пропали после опрокидывания аэролодки в Кемеровской области

Аэролодка, на борту которой находились пять человек, перевернулась в Новокузнецком округе Кемеровской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что два пассажира смогли самостоятельно выбраться из воды.

«Судьба оставшихся троих [человек] на данный момент неизвестна», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сейчас на месте происшествия находятся четыре сотрудника экстренных служб и одна единица специальной техники. Кроме того, два психолога МЧС РФ находятся в состоянии готовности на случай, если пострадавшим понадобится соответствующая помощь.

При этом пресс-служба Главного управления министерства внутренних дел РФ по Кемеровской области в Telegram-канале уточнила, что инцидент произошел на реке Чумыш. По данным ведомства, на борту аэролодки находились мужчины в возрасте от 32 до 48 лет.

В публикации подчеркивается, что сезон навигации на территории региона еще не начался. Сотрудники правоохранительных органов помогают спасателям искать пропавших граждан, обследуя берег реки. Однако поиски осложняются тем, что в Чумыше поднялся уровень воды и начался ледоход.

Ранее в Республике Адыгея перевернулась лодка с мужчиной и ребенком на борту.