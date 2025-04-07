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В Таиланде IT-специалиста из России задержали за дебош в баре

SHOT: в Паттайе российский айтишник утроил дебош в баре и внезапно пропал
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Telegram-канал «SHOT»

Молодого айтишника из Волгограда задержали в Таиланде после дебоша в баре в Паттайе. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 22-летний Алексей отдыхал в королевстве с конца марта. Он остановился в отеле Royal Star Suites. До 4 апреля он по несколько раз в день созванивался с матерью. Однако поздним вечером 4 апреля видеозвонок матери с парнем оборвался прямо во время разговора . С тех пор телефон был недоступен.

Мать айтишника начала самостоятельные поиски вплоть до попытки нанять частного детектива. Родные заподозрили худшее, но спустя два дня айтишника нашли — его доставили в отель полицейские, чтобы забрать вещи и деньги. Мужчине удалось лишь кратко сообщить по телефону, что он устроил пьяный дебош в баре, после чего его задержали и увезли в участок. Подробности его положения остаются неизвестными.

Канал выяснил, что это не первая неприятная история с россиянином в Таиланде. В 2024 году во время отдыха на Пхукете он познакомился с местной девушкой, после чего, как утверждает его мать, его опоили, а ценности и деньги исчезли из номера.

Ранее россиян предупредили о новых правилах въезда в Таиланд.

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