Появилось видео с «Газелью», пролетевшей в подземный переход в Москве

«Газель» полетела в подземный переход в Москве и попала на видео

Появилось видео с «Газелью», которая въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы». Кадры опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Из-за ДТП вход в метро заблокирован. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Машина получила сильные повреждения, ее кузов «снесло» потолком подземного перехода. Водитель смог самостоятельно выйти из транспортного средства, однако внутри оказался зажат еще один человек.

Накануне в Северном Бутово на юго-западе Москвы столкнулись два автобуса. Авария произошла на улице Грина. Сообщалось о семи пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

2 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием автомобилей такси и каршеринга, а также автобуса. В результате аварии, которая случилась в Солнцево, пострадал ребенок.

Ранее в Подмосковье автобус въехал в школу.