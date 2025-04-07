Педофил-рецидивист попался с поличным на тайной съемке соседки и ее детей

В Британии педофила поймали с поличным на тайной съемке соседки и ее детей, сообщает Daily Mail.

В Ноттингемшире осудили 56-летнего Питера Томлинсона, который тайно снимал соседскую семью, используя скрытые камеры. Томлинсон ранее отбывал срок за сексуальное преступление в отношении детей, но скрыл это от своих соседей. Он убедил мать двоих детей установить камеры видеонаблюдения в доме, а затем скачивал с них интимные кадры.

Мать-одиночка впервые заподозрила неладное, когда из ее дома пропала крупная денежная сумма после того, как она дала Томлинсону ключ, попросив его кормить ее питомцев во время отпуска. Тогда она решила установить дополнительные скрытые камеры и поймала соседа на месте преступления. Впоследствии в его доме было найдено более 2000 изображений и видео, на которых женщина и двое ее сыновей находятся без одежды.

Томлинсон признал себя виновным и был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года. Кроме того, извращенца обязали пройти программу реабилитации и назначили ему 10-летний запретительный судебный приказ.

Пострадавшая осталась разочарована приговором и призналась, что пережитые испытания лишили ее способности доверять кому-либо, и теперь она страдает от панических атак и не чувствует себя в безопасности даже в домашней обстановке. По мнению женщины, после освобождения из тюрьмы Томлинсону должны были запретить жить на улице с таким количеством молодых семей.

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