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Создан новый метод генной терапии ожирения и заболеваний суставов

PNAS: новое лекарство от ожирения может превращать вредные жиры в полезные

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Depositphotos

Ученые из Детской больницы Шрайнерс в Сент-Луисе (США) разработали новый метод инъекционной генной терапии, помогающий перерабатывать вредные жирные кислоты в полезные и предотвращать набор лишнего веса. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Новый метод лечения ожирения не только выполняет целевую функцию — способствует снижению веса, но и значительно улучшает здоровье суставов и ослабляет воспалительные процессы в организме. Ключевую роль в такой терапии играет специальный вирус, который не наносит вреда организму, поскольку он неактивен. Вирус используется как «транспорт» для доставки нужного гена в клетки, что позволяет проводить целевые изменения на молекулярном уровне.

Один из важных аспектов этой терапии — способность превращать жирные кислоты омега-6 в омега-3. Омега-6, которые содержатся в некоторых видах жирной пищи и растительных маслах, могут провоцировать воспалительные процессы, что в свою очередь повышает риск развития таких заболеваний, как артрит, болезни сердца и метаболические расстройства. Напротив, омега-3, которыми богаты рыба и орехи, оказывают противовоспалительный эффект, улучшают работу инсулина и поддерживают правильный обмен веществ.

Новое лечение снижает количество клеток, вызывающих воспаление, что особенно важно для предотвращения артрита, связанного с ожирением.

Тестирование на грызунах показало, что одна инъекция генной терапии может эффективно нейтрализовать негативное влияние жирной пищи, богатой Омега-6, на суставы и обмен веществ. Ученые подчеркнули ее эффективность в борьбе с посттравматическим артритом, который часто возникает у детей после травм колена, таких как разрыв мениска.

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