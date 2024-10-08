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Ученые выяснили, как именно Марс стал непригодным для жизни

PNAS: древний Марс столкнулся с мощнейшим испарением воды с поверхности

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Steve Lee/University of Colorado/Jim Bell/Cornell University/Mike Wolff/SSI/NASA

Американские ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получили новые данные, показывающие, как именно менялся климат Марса от потенциально пригодного для жизни до нынешнего сухого и холодного. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда проанализировала информацию с марсохода Curiosity, который сейчас исследует кратер Гейла на Красной планете. Специалисты использовали приборы на борту Curiosity для измерения изотопного состава богатых углеродом минералов (карбонатов), найденных в кратере.

Изотопные значения карбонатов показали на экстремальные объемы испарения влаги с поверхности. По мере испарения воды легкие версии углерода и кислорода с большей вероятностью улетучивались в атмосферу, в то время как тяжелые версии чаще оставались, накапливаясь в более высоких концентрациях.

По мнению ученых, карбонатные породы Марса могли возникнуть либо при чередовании циклов «влажность-сухость» в кратере Гейла, либо образовались в очень соленой воде при сильном похолодании.

Специалисты отметили, что представленные сценарии позволяют лучше понять климатические условия древнего Марса и сделать выводы о его потенциальной обитаемости. Исследователи уточнили, что состав пород свидетельствует, что на Красной планете, по всей видимости, происходили оба процесса.

Ранее ученые предположили, что плотная атмосфера Марса могла уйти в почву планеты.

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