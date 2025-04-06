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В Москве самосвал завалился при съезде с эстакады и зацепил четыре автомобиля

На Юго-Восточной хорде в Москве самосвал перевернулся и зацепил четыре машины
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Cherries/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на Юго-Восточной хорде столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный дептранс.

Там уточнили, что при ДТП в районе Кантемировской улицы д. 3к6 одно из транспортных средств опрокинулось. На место прибыли оперативные службы города. Движение машин поблизости от места аварии затруднено. В дептрансе призвали водителей искать пути объезда.

По данным агентства «Москва», в ДТП попал самосвал: при съезде с эстакады он завалился, зацепил четыре другие машины, а из его кузова высыпался песок. В результате аварии никто не пострадал.

До этого на внутренней стороне 60-го км МКАД столкнулись семь машин. Авария произошла около съезда №59. Транспорт на участке протяженностью в 1,3 км около места ДТП двигается только по трем из пяти полос.

6 апреля на МКАД из-за непогоды столкнулись еще пять автомобилей. По словам очевидца, причиной аварии могла быть летняя резина. Водитель снял последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что несколько автомобилей стоят с включенными аварийными сигналами. Как уточнил источник, авария произошла утром на внутренней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов.

Ранее несовершеннолетний мотоциклист подлетел от удара Renault Logan и попал на видео.

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