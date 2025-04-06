Появилось видео устройства для пуска ракет США с украинского Су-27

В сети появилось видео, демонстрирующее адаптацию американских управляемых ракет AGM-88 HARM для применения на украинских истребителях Су-27. Видео в своем Telegram-канале опубликовал эксперт по боевой авиации Алексей Воевода.

Он продемонстрировал устройство, позволяющее интегрировать ракеты западного производства в системы подвески советских самолетов.

Устройство представляет собой многокомпонентную систему, включающую в себя штатное авиационное пусковое устройство (АПУ) HARM и универсальный переходник западного производства, обеспечивающий крепление к стандартному пилону под крылом Су-27.

На видео заметны маркировки на компонентах, указывающие на их принадлежность. АПУ имеет инвентарный номер 4033 и, судя по маркировке, относится к 831-й бригаде ВСУ, дислоцированной на авиабазе Миргород. Переходник, маркировка которого отсутствует на видео, относится к аэродрому Озерный в Житомирской области.

«Как это к нам попадает? Да у нас целая коллекция!» — пошутил Воевода.

Накануне в сети появились уникальные видеокадры, снятые англоязычным наемником, демонстрирующие применение истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне СВО.

Ранее применение пушки российского Су-30 засняли на видео.