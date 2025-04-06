В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена в Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Опасность атаки дронов была объявлена в Воронежской области в 19:20 мск, она продлилась около 50 минут.

6 апреля сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды повредили распределительный надземный стальной газопровод низкого давления.

До этого сообщалось, что в результате атаки беспилотника ВСУ оказалась повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго» в Крыму. Также целью противника стали энергообъекты в Брянской, Ростовской и Воронежской областях.

Также представитель Кремля отметил, что Россия довела до сведения США информацию о нарушениях Украиной соглашения. Американской стороне передали список со всеми энергообъектами, которые были атакованы ВСУ в период действия моратория. Песков заявил, что американцы обещали дать оперативный ответ на этот счет.

Ранее в МИД России заявили, что атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность.