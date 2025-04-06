Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ожирение повышает риск развития 16 заболеваний, выяснили ученые

NEJM Evidence: ожирение может вызывать 16 типов проблем со здоровьем
close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Джонса Хопкинса установили, что ожирение, особенно высокой степени, тесно связано с частотой развития 16 распространённых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале NEJM Evidence.

Ученые проанализировали данные более 270 тысяч участников крупнейшего в истории США когортного исследования «Все мы». Оно было запущено Национальным институтом здравоохранения в 2018 году.

Целью работы стало изучение взаимосвязи между индексом массы тела (ИМТ) и рядом хронических заболеваний. На основе ИМТ участники были разделены на несколько групп: с нормальным весом, избыточным весом и ожирением (дополнительно классифицированным на три степени).

Ученые подсчитали, как часто в каждой подгруппе встречались 16 распространенных патологий: гипертония, сахарный диабет второго типа, повышенный уровень липидов в крови, сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, атеросклероз, хроническая болезнь почек, тромбоэмболия легочной артерии, желчекаменная болезнь, тромбоз глубоких вен, подагра, болезни печени, обструктивное апноэ во сне, астма, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и остеоартрит.

Выяснилось, что ожирением страдали 42,4% участников: у 21,2% диагностировали I степень, у 11,3% — II, а у 9,8% — III. Чем выше была степень ожирения, тем сильнее возрастал риск развития всех 16 исследуемых заболеваний. Самые очевидные связи были выявлены между ожирением III степени и апноэ сна (повышение риска почти в 11 раз), диабетом (в 7,7 раза) и метаболическим заболеванием печени (в 6,7 раза). Другие патологии, такие как астма и остеоартрит, также чаще встречались у людей с лишним весом.

Авторы подчеркивают, что заболеваемость ожирением продолжает расти во всем мире, и результаты исследования могут стать основой для разработки новых стратегий общественного здравоохранения и клинических подходов к лечению.

Ранее врач назвала три условия для похудения в талии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами