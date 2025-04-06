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Создано лечение, наносящее двойной удар по лейкемии

AFM: новая терапия на основе аптамеров уничтожила 90% раковых клеток
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Depositphotos

Американские ученые из Иллинойсского университета совершили прорыв в лечении лейкемии, создав передовую систему доставки лекарств. Метод оказывает двойное действие против наиболее опасных раковых стволовых клеток, вызывающих рецидивы. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Functional Materials (AFM).

В основе разработки лежат ДНК-аптамеры — короткие одноцепочечные фрагменты ДНК, способные точно находить раковые клетки. Эти молекулы не только доставляют химиотерапевтические препараты, но и сами по себе токсичны для стволовых клеток лейкемии.

В экспериментах аптамеры без лекарства уничтожили 40% раковых клеток, а в сочетании с препаратом даунорубицином эффективность достигла 90% при дозе в 500 раз меньше стандартной.

Испытания на мышах с лейкемией показали впечатляющие результаты. Терапевтический эффект достигался при использовании всего 10% от обычной дозы препарата, при этом не наблюдалось побочных эффектов. Животные демонстрировали значительное увеличение выживаемости и уменьшение опухолевой массы.

По словам первого автора исследования Абхишека Двиведи, технология открывает новые горизонты в персонализированной онкологии. Ученые уже работают над адаптацией метода для других видов рака, планируя использовать уникальные биомаркеры различных опухолевых клеток.

Ранее ученые повысили точность доставки в организм лекарств от рака.

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