Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоруссия инициирует создание Группы друзей для мирного развития в МПС

Минск предложил создать Группу друзей мирного развития в рамках МПС
close
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия инициирует создание в рамках Межпарламентского союза (МПС) Группы друзей мирного и созидательного развития. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой, создание группы может стать новым вектором парламентской силы и дипломатии в деле укрепления международного взаимопонимания.

Она добавила, что переориентация средств с милитаризации на развитие соцполитики поможет улучшить качество жизни людей и укрепить стабильность общества.

1 апреля заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Шулейко заявил, что правительство республики рассматривает промышленную кооперацию в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия с Пензенской областью.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко 1 апреля заявил, что Белоруссия и Россия должны ориентироваться только на свои экономические возможности. Наряду с этим Лукашенко призвал обдумывать предложения других государств об экономическом сотрудничестве.

Ранее Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами