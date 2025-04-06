Белоруссия инициирует создание в рамках Межпарламентского союза (МПС) Группы друзей мирного и созидательного развития. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой, создание группы может стать новым вектором парламентской силы и дипломатии в деле укрепления международного взаимопонимания.

Она добавила, что переориентация средств с милитаризации на развитие соцполитики поможет улучшить качество жизни людей и укрепить стабильность общества.

1 апреля заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Шулейко заявил, что правительство республики рассматривает промышленную кооперацию в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия с Пензенской областью.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко 1 апреля заявил, что Белоруссия и Россия должны ориентироваться только на свои экономические возможности. Наряду с этим Лукашенко призвал обдумывать предложения других государств об экономическом сотрудничестве.

Ранее Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром Белоруссии.