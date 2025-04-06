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ВСУ использовали храм в Курской области в качестве опорного пункта

МО РФ: украинские военные использовали храм в Курской области как опорный пункт
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Российское министерство обороны показало видеоматериал, свидетельствующий об использовании храма в Курской области украинскими военными в качестве опорного пункта. Ролик опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что украинские войска оборудовали склад боеприпасов непосредственно напротив алтаря и использовали территорию храма для запуска FPV-дронов, применявшихся для атак как на мирных жителей, так и на российских военнослужащих.

Настоятель храма Святого Архангела Михаила протоиерей Александр подтвердил использование храма в военных целях украинскими войсками.

«Они устроили здесь опорный пункт, запускали отсюда дроны, нанося удары и по мирным жителям, и по нашим военным. Использовали святыню в самых кощунственных целях», – заявил священник.

Кроме того, в сообщении Минобороны говорится о похищении украинскими военными при отступлении из Курской области нескольких древних икон. Большинство святынь, по данным министерства, были спасены и направлены на реставрацию.

До этого сообщалось, что украинские военные разрушили и разграбили Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное в Курской области.

Ранее 23 храма в Курской области получили повреждения из-за обстрелов ВСУ.

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