Успехи робких мышей в решении проблем поразили ученых

Немецкие ученые из Института эволюционной биологии Макса Планка сделали открытие, переворачивающее представление о связи между характером животных и их способностью решать проблемы. Оказалось, что робкие мыши лучше справляются с проблемами, чем их смелые сородичи. Исследование опубликовано в научном журнале Oikos.

Команда протестировала более 100 диких домашних мышей в двух условиях: в полуестественных вольерах, имитирующих природную среду, и в контролируемых лабораторных условиях. Оказалось, что застенчивые особи регулярно возвращались к сложным заданиям, увеличивая свои шансы на успех.

«Инновации зависят не столько от смелости, сколько от упорства. Робкие мыши просто пробовали снова и снова, пока не добивались результата», — объяснили специалисты.

Исследование выявило значительную разницу в результатах в зависимости от условий тестирования. В тихой лаборатории 60% мышей решали хотя бы одну задачу, тогда как в реалистичных вольерах с социальными взаимодействиями этот показатель падал до 21%.

Ученые выделили два компонента инновационного поведения: способность решать задачи и готовность пытаться. Лабораторные тесты показывают потенциал животных, но не отражают, как они поведут себя в естественной среде с ее социальными и экологическими факторами.

Исследование ставит под сомнение традиционные представления о поведении животных и подчеркивает важность изучения видов в условиях, максимально приближенных к естественным. Результаты могут изменить подход к будущим исследованиям когнитивных способностей у животных.

Ранее ученые выяснили, что городская жизнь научила белок быстро решать проблемы.