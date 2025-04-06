На белорусско-польской границе задержали мужчину, который вез в РФ 580 кг взрывчатки

На таможне Белоруссии задержали мужчину, который вез в Россию 580 кг взрывчатки

Белорусские таможенники остановили на границе с Польшей 41-летнего водителя, который вез в Россию 580 кг взрывчатки. Об этом сообщают в Telegram-канале таможенные органы республики.

Там заявили, что эта партия взрывчатки — крупнейшая в истории Белоруссии. По предварительной информации, она произведена в США. Водитель ехал на Mercedes через пункт пропуска «Брест». Там его машину направили на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

«На сканограмме увидели нехарактерные затемнения в области пола автомобиля, а также в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки», — говорится в публикации.

Во время углубленного досмотра таможенники демонтировали пол и стенку транспортного средства и увидели, что они наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета.

«Предположительно взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП», — отмечается в посте.

Кроме того, внутренние края кузова автомобиля обработали технической смазкой, чтобы на взрывчатку не реагировали служебные собаки. Экспертиза показала, что водитель перевозил мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. Мужчина задержан, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

1 апреля водитель фуры в Амурской области попытался скрыть от таможенников несколько килограммов ртути, но обман раскрыли. За рулем фуры был иностранец. Шесть бутылок с жидким металлом он спрятал в верхней панели под магнитофоном.

Ранее пара перепутала багаж в аэропорту и нашла внутри 24 кг каннабиса.