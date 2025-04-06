Пушилин назвал самые горячие точки в ДНР

Пушилин заявил о планомерном вытеснении ВСУ из Часова Яра в ДНР

Самыми горячими точками в Донецкой народной республике (ДНР) остаются Часов Яр и Дзержинск. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Часовом Яре идут городские бои, и российские военные «планомерно вытесняют противника».

«Дзержинск. Противник упирается, за Дзержинском не дает двигаться дальше в полной мере, но найдены дополнительные варианты», — сказал Пушилин.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ продолжают двигаться в сторону населенного пункта Богатырь, где находится серьезный укрепрайон украинских войск. На красноармейском направлении армия Украины пытается красноармейском направлении, поэтому там ведутся ожесточенные бои.

6 апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут удерживать Часов Яр до последнего, чтобы не потерять стратегические высоты. Если российским военным удастся освободить город, то потом ВС РФ смогут продвигаться очень быстро до славянско-краматорской агломерации, поскольку у ВСУ нет укрепрайонов после Часова Яра, отметил он. По словам Марочко, украинская сторона делает все возможное, чтобы не дать российским солдатам продвинуться по направлению Дружковки и других населенных пунктов, находящихся у Часова Яра.

Ранее российский боец рассказал, как операторы используют FPV-дроны в боях за Часов Яр.