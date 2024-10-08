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Ученые нашли новый способ избавиться от джетлага

PNAS: обнаружен белок, регулирующий биологические часы организма

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Американские ученые из Дьюкского и Калифорнийского университетов открыли метод регулировки циркадных ритмов организма человека. В перспективе это может проложить путь к лечению расстройств, связанных со сбоями биологических часов. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда обнаружила свойства белка под названием CK1δ, связанного с режимом бодрствования и сна.

CK1δ управляет циркадными ритмами, помечая другие белки, участвующие в этом процессе. Помимо модификации других белков, сам CK1δ может быть помечен, тем самым изменяя собственную способность регулировать другие элементы системы биоритмов.

Исследователи выяснили, что способ маркировки белков определяется их различными последовательностями.

По словам ученых, CK1δ также играет роль в нескольких процессах за пределами циркадных ритмов, включая деление клеток, развитие рака и некоторые нейродегенеративные заболевания.

Специалисты считают, что воздействие на белок сможет избавить человека от синдрома быстрой смены часовых поясов, также известного как джетлаг. Он возникает при рассогласовании циркадного ритма человека с естественным суточным циклом и обычно возникает при авиаперелетах на большие расстояния. Джетлаг проявляется в виде чувства усталости, повышенной раздражительности и нарушений режима сна.

Ранее ученые предложили метод борьбы с джетлагом с помощью специального освещения в салонах самолетов на дальних рейсах.

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