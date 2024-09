Ученые назвали новую дату старта новейшей геологической эпохи Земли

Международная группа ученых из Японии и Австралии пришла к выводу, что новейшая геологическая эпоха Земли под названием антропоцен началась в 1950-х годах. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В 2002 году лауреат Нобелевской премии Пауль Крутцен предположил, что голоцен закончился и началась новая эра в истории планеты — антропоцен. Новая эра, по его мнению, будет определяться изменениями на планете, произошедшими из-за поведения человека.

Антропоцен стал предметом дискуссии планетологов. Некоторые ученые предполагают, что следующую эпоху объявлять еще рано, тогда как их коллеги указывают, что доказательств прихода антропоцена уже достаточно.

В новой работе команда рассмотрела три исторические точки, которые можно расценивать как вероятные рубежи начала антропоцена. Первая из них — конец 1800-х годов и промышленная революция. В это время уровни свинца начали распространяться по основным поверхностям суши.

Вторым предполагаемым кандидатом назвали начало 1900-х годов, когда во всем мире произошли изменения в составе пыльцы, значительно увеличилось содержание черного углерода и произошли широкомасштабные изменения в стабильных изотопах.

Треья веха — середина прошлого века. В этот период органические загрязнители стали повсеместно появляться наряду с пластиком и микропластиком. Тогда же началась ядерная эпоха.

Сравнив глобальное воздействие всех трех кандидатов, исследовательская группа пришла к выводу, что именно третий, скорее всего, следует считать истинным началом антропоцена.

Ученые предполагают, что 1950-е годы показывают наиболее легко наблюдаемые и измеряемые глобальные изменения — изменения, которые, вероятно, потребуют тысячи, если не миллионы лет, чтобы вернуться к уровням голоцена, если люди уйдут со сцены истории.

