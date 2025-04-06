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Адвокат объяснил, почему арестовали имущество Чубайса

Адвокат Юрасов: арест имущества Чубайса является обеспечительной мерой
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Евгений Биятов/РИА Новости

Арест имущества бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса был необходим как обеспечительная мера и является стандартной ситуацией с точки зрения судопроизводства. Об этом заявил адвокат, арбитр при Московском коммерческом арбитражном суде при торгово-промышленной палате России Владимир Юрасов в беседе с kp.ru.

«Чтобы ответчики — Чубайс и семь топ-менеджеров компании — не избежали материальной ответственности, компания [«Роснано»] заявила обеспечительную меру», — сказал он и уточнил, что в судопроизводстве это является стандартной ситуацией.

Юрасов отметил, что пока ответчики могут использовать арестованное имущество — жить в квартирах, ездить на автомобилях, но не могут его реализовывать — продавать, дарить и так далее.

Накануне сообщалось, что «Роснано» хочет взыскать с Чубайса и бывших топ-менеджеров Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина убытки в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн (около 1,7 млрд руб. — «Газета.Ru») в рублях по курсу Центробанка на дату исполнения судебного акта.

Как отмечается, «Роснано» также попросила принять обеспечительные меры, поэтому суд арестовал денежные средства и другое имущество фигурантов в размере 5 607 112 053 рублей в пределах заявленных исковых требований. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее следствие уличило экс-замглавы «Роснано» в попытке скрыть имущество.

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