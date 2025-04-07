Израиль нанес удары по сборным домам для беженцев на юге Ливана

Al Mayadeen: израильские вертолеты атаковали дома для беженцев на юге Ливана

Боевые вертолеты израильской армии нанесли удары по сборным домам для беженцев в приграничных населенных пунктах на юге Ливана. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

Атакам подверглись временные постройки, которые были готовы для размещения жителей, возвращающихся после прекращения военных действий в южные районы страны.

Сейчас в Аит-эш-Шааб и Эн-Накуру направлены бригады скорой помощи. По информации местных властей, не исключено, что среди мирных граждан есть пострадавшие.

1 апреля сообщалось, что израильские истребители нанесли удар по объекту, принадлежащему ливанской шиитской организации «Хезболла», на южной окраине Бейрута — столицы Ливана.

28 марта израильские ВВС нанесли серию ударов по южным пригородам Бейрута. Целью атак стало хранилище беспилотных летательных аппаратов, принадлежащее ливанской организации «Хезболла», расположенное в районе Дахия.

Ранее стало известно о подготовке Израилем масштабной операции в Газе.