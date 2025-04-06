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Резник и экс-сенатор от Крыма создали новый вариант гимна республики

Экс-сенатор Ковитиди и поэт Илья Резник написали новый вариант гимна Крыма
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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в соавторстве с поэтом Ильей Резником написала новый вариант гимна Республики Крым. Об этом политик сообщила в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в основе произведения лежат стихи Резника и «величественная, победная» музыка гимна Крымской весны, хорошо известного не только в республике, но и далеко за ее пределами.

Как отметила Ковитиди, музыка, которую она написала, отражает победный дух, силу, единство и мужество крымчан в судьбоносные дни Крымской весны. Она сказала, что гимн прославляет мужество жителей Крыма, любовь к России, воспевает величие страны, беззаветную преданность крымчан Отечеству и родной крымской земле.

Экс-сенатор сообщила, что новый вариант гимна в ближайшее время будет подан в конкурсную комиссию при парламенте республики. Конкурс состоит из двух этапов. Первый — с 1 декабря прошлого года по 31 мая 2025 года — прием заявок. Второй — с 1 июня по 30 июня текущего года — определение победителя.

До этого президент РФ Владимир Путин заверил, что власти России сделают все для пресечения любых угроз в отношении Крыма.

Ранее Путин заявил об уникальности Крыма.

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