Ученые возродили вымершее библейское дерево из 1000-летнего семени

Международная группа ученых из Израиля, Швейцарии, США и других стран возродила давно исчезнувшее дерево, прорастив семечко возрастом около 1000 лет. По словам специалистов, растение принадлежит к семейству, упоминавшемуся в Библии. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

Загадочное семя нашли в одной из пещер на территории Иудейской пустыни в конце 1980-х годов. Радиоуглеродный анализ показал, что зародыш растения появился между 993 и 1202 годами нашей эры.

Команде потребовалось около 14 лет, чтобы вырастить дерево из древнего семечка. Сегодня экземпляр достиг трех метров в высоту.

Исследователи определили, что дерево принадлежит к роду Commiphora, который находится в семействе мирровых и ладановых (Burseraceae) и включает около 200 современных видов растений. Оно тесно связана с тремя видами Commiphora — C. angolensis, C. neglecta и C. tenuipetiolata, — встречающимися в Южной Африке.

По мнению специалистов, в прошлом такие деревья росли на территории Южного Леванта, региона, включающего современные Израиль, Палестину и Иордани.

Ученые утверждают, что дерево может быть источником библейского «цори» — лечебного смолистого экстракта, упомянутого в книгах Бытия, Иеремии и Иезекииля.

Согласно исследованию, листья и стебли растения также были богаты скваленом, натуральным маслянистым веществом с антиоксидантными и сглаживающими кожу свойствами.

