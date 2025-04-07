Жителей Кубани предупредили об угрозе атаки беспилотников

На территории Краснодарского края объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«На территории края объявлена беспилотная опасность», — говорится в рассылке.

Кроме того, есть вероятность падения дронов, добавили в ведомстве.

Незадолго до этого об угрозе атаки беспилотников предупредили жителей Ростовской области. МЧС призвало граждан покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

В конце марта сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали использовать новый ударный беспилотник FP-1 для атак на российские территории. Фрагменты беспилотных летательных аппаратов типа FP-1 были обнаружены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях после массированных ударов от 24 января и 11 марта. Что известно о новых БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.